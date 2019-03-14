وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمة من مدينة زايد الرياضية، المستضيفة لحفل الافتتاح بحضور حكام الإمارات وقادة عدد من الدول: "بالإنابة عن أخي وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، نرحب بكم ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني، وبكل فخر نتشرف باستضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية".

وأضاف ولي عهد أبوظبي: "نعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد الرياضية من مختلف العالم".

وتابع أن "اليوم بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم أن لا مستحيل مع الإصرار والعزم. فقط الإرادة تصنع الفرق يا عيالي. ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم وهمتهم إلى الوصول للقمم، وأحيي اللاعبين المتواجدين في الملعب. أحييكم على شجعاتكم في تمثيل بلدانكم وكونكم مصدر فخر للجميع اليوم. أبنائي وبناتي أنا سعيد بمتابعتكم وتشجيعكم ولكن كل شعب الإمارات يشجعكم".

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أيها الحضور الكريم مشاهدينا الكرام، نعلن رسميا افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019".

وفور كلمة ولي عهد أبوظبي بدأت مراسم إشعال المرجل الأولمبي بشعلة الأولمبياد الخاص، لينطلق الحفل الفني الرسمي.