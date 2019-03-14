وكشف إيفرا لاعب يوفنتوس السابق عن صورة لنقاش دار بينه وبين رونالدو على تطبيق "واتساب"، يعكس ثقة اللاعب غير المحدودة في قدراته، قبيل اللقاء الذي حسمه رونالدو بتسجيله 3 أهداف أهلت فريقه إلى ربع النهائي، الثلاثاء.

وكتب إيفرا الذي تزامل مع رونالدو لسنوات في مانشستر يونايتد الإنجليزي، على حسابه بموقع "إنستغرام": "صورة خلف الكواليس للرسائل بيني وبين كريستيانو قبل 5 أيام من "العودة العظيمة" (عودة يوفنتوس من الهزيمة 0-2 ذهابا وانتصاره 3-0 في الإياب).

وظهر في محادثة اللاعبين، رسالة من إيفرا لرونالدو كتب فيها: "أخي أنا أعول عليك للعودة بدوري الأبطال. لم أشكك فيك أبدا. الناس يهاجمونني كل مرة تخسر فيها أنت أو يخسر فيها يوفنتوس".

ورد رونالدو على الرسالة: "أعرف ذلك. سنتأهل يا أخي. سنسحقهم في ملعبنا".

ثم جاء رد إيفرا قائلا: "بالضبط. يحيا رونالدو"، ليرسل له بعدها رونالدو صورة له على متن قطار وهو مبتسم.

وبالفعل، استطاع رونالدو وزملاؤه سحق أتلتيكو مدريد في تورينو بنتيجة 3-0، وبـ"هاتريك" للدون.

وفي نهاية منشوره، كتب إيفرا مازحا: "أردت مشاركة هذا النقاش معكم، إذا لم يعجبكم فليس لدي ما أفعله. هو الأفضل في العالم. لا تحاولوا النقر على الصورة للحصول على رقم هاتفه".