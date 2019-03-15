وهنا نستعرض أبرز الأحداث "غير المألوفة" التي سيشهدها دور ربع النهائي من أبطال أوروبا:

غياب "الملكي"

سيغيب "زعيم" البطولة نادي ريال مدريد الإسباني، عن الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، بعد خروجه الأسبوع الماضي على يد أياكس أمستردام الهولندي بطريقة صادمة.

ووصل "الملكي" للدور نصف النهائي على الأقل، في المواسم الثمان الأخيرة، وسيكون من غير المعهود غياب بطل أوروبا 13 مرة عن الأدوار المتقدمة في البطولة.

"انهيار" ألماني

لن يشارك أي فريق ألماني في دور ربع النهائي للمرة الأولى في 13 عاما، وذلك بعد الخروج "المذل" لممثلي ألمانيا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وشالكة من دور الـ16.

"ازدهار" إنجليزي

على عكس الألمان، حضر ممثلو إنجلترا بقوة هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ 10 أعوام تشارك 4 أندية إنجليزية في ربع نهائي البطولة (نصف الفرق)، ويحلم الإنجليز خلال موسمهم الرائع بإعادة الكأس إلى إنجلترا، بعد غيابها منذ 2012 عندما توج تشلسي باللقب.

عودة "أحفاد كرويف"

يعد أياكس أمستردام من أعرق الأندية في أوروبا، لكنه ابتعد طويلا عن الأدوار الحاسمة في البطولة في الأعوام الأخيرة، وتمثل عودة أياكس نسمة منعشة لكرة القدم الهولندية، التي تابعت الفريق في ربع النهائي آخر مرة بموسم 2002-2003، عندما أخرجه أحد الأجيال الذهبية لميلان الإيطالي.

"استمرارية" برشلونة

حقق برشلونة الإسباني الرقم القياسي في عدد المرات المتتالية لبلوغ ربع النهائي، حيث وصل لهذا الدور للمرة الـ12 على التوالي بعد عبوره ليون الفرنسي مساء الأربعاء.

رحلة الوجود في دور الـ16 انطلقت في موسم 2007-2008، الموسم الذي بدأ فيه الأسطورة ليونيل ميسي باللعب أساسيا مع الفريق.

القرعة الشاملة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" العودة إلى نظام "القرعة الشاملة" عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معا، مما يعني إمكانية توقع طرفي المباراة النهائية.

وأوقف الاتحاد هذا النظام في القرعة عام 2012، لكنه قرر إعادته هذا الموسم.