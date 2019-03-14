وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إن ديمبيلي خضع لفحوص صباح الخميس وتأكد معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب فترة تصل إلى 4 أسابيع.

وشارك ديمبيلي كبديل في آخر 20 دقيقة خلال الفوز 5-1 على أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وأحرز الهدف الأخير في الانتصار الكبير الأربعاء.

وكان ديمبيلي أصيب بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز برشلونة بنتيجة 3-1 على رايو فايكانو بالدوري المحلي السبت الماضي، لكن المدرب إرنستو فالفيردي غامر بإشراكه أمام ليون.

وضمن برشلونة الظهور في ربع النهائي لدوري الأبطال وسينتظر سحب القرعة الجمعة.