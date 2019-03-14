وأوضح كلوب أن ليفربول قدم ليلة كبيرة على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري: "لعبنا كرة قدم ناضجة وأظهرنا مدى قوتنا. بايرن ميونيخ يتمتع بالكثير من الجودة بشكل لا يصدق، يمتلك أجنحة سريعة وقوي في كل المراكز. لقد تغلبنا عليهم. هذا شيء هائل بالنسبة لنا".

وعن أداء الهولندي فيرجل فان دايك صخرة دفاع الفريق، قال المدرب الألماني: "لقد كان رائعا وسجل هدفا. يمكنني أن أؤلف كتابا عن مهاراته وقوته. كم أحبه، يا له من شخص مذهل. إنه ناضج جدا"، بحسب تصريحاته التي نشرها موقع ليفربول الرسمي.

وتابع: "يعرف فيرجل أنه قادر على اللعب أفضل مما فعل الليلة. لعبنا بشكل جيد، خاصة في الشوط الثاني".

المدرب الذي يحفظ بايرن ميونيخ جيدا، حيث سبق له خوض تجارب تدريبية مهمة في ألمانيا، أشاد كذلك بالأداء المذهل للنجم السنغالي ساديو ماني الذي تمكن من تسجيل هدفين، وهز الشباك 10 مرات في آخر 10 مباريات.

واستطرد كلوب: "بعد انقضاء الموسم سأغني أغنيتي الخاصة به إذا لزم الأمر! إنه جيد حقا، كانت لحظة جيدة معه في المباراة وهدفي أن تستمر لفترة طويلة، وهذا ما أسعى إليه".