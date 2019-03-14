وفي هذه القرعة، التي ستقام ظهر غد الجمعة، سيعود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إلى نظام "القرعة الشاملة" عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معا، مما يعني إمكانية توقع طرفي المباراة النهائية.

وسيشارك في هذه القرعة أربعة فرق إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وسيتواجد أيضا العملاق الكتالوني برشلونة برفقة زعيم الأندية الإيطالية يوفنتوس، كما سيحضر طموح بورتو البرتغالي، وأياكس أمسترادم الهولندي الذي أقصى بطل آخر ثلاث مواسم، ريال مدريد.

وعادة ما تقام قرعة كل دور قبل انطلاقه بشكل منفصل، وبعد تحديد اسم الفرق المتأهلة، إلا أن "اليويفا" قرر إجراء قرعة واحدة لدور ربع النهائي ونصف النهائي هذا العام.

ومن المتوقع في قرعة الغد حدوث مواجهات نارية، وقد تسفر عن لقاء إنجليزي واحد على الأقل مع وجود أربع فرق من البريميرليغ، وربما سيكون أشدها وقعا في حال التقى مانشستر يوناتيد مع غريمه اللدود ليفربول في "ديربي الكراهية".

وسبق لليويفا استخدام طريقة "القرعة الشاملة" لدوري ربع النهائي ونصف النهائي في بداية الألفية، قبل أن توقفها في موسم 2012-2013، وتبدأ بإجراء القرعة المنفصلة لكل دور.

وستسمح القرعة بمعرفة مسار كل فريق منافس في البطولة، كما ستوضح صورة الفرق التي سيتجنبها عمالقة أوروبا قبل المباراة النهائية التي ستقام في ملعب أتلتيكو مدريد "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.

وبعد انتهاء قرعة دوري الأبطال، ستتبع (يويفا) نفس الاستراتيجية لإجراء قرعة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لدوري ربع النهائي ونصف النهائي.