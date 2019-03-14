وحقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليعوض أوكلاهوما سيتي ثاندر تأخره بفارق 17 نقطة ويفوز 108-96 على ضيفه بروكلين نتس.

وخسر وريورز أول ثلاث مواجهات ضد روكتس هذا الموسم لكنه انتصر في المباراة الأخيرة بينهما ليضع حدا لأربع هزائم متتالية أمام منافسه.

وتجاوز فريق "المحاربين" تأخره 3-1 في نهائي القسم الغربي في الموسم الماضي ليفوز 4-3 على روكتس قبل أن يحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي بفوز على كليفلاند كافاليرز.

وسيطر وريورز في الربع الأول وتقدم بفارق 12 نقطة قبل أن يقلص صاحب الأرض النتيجة إلى 54-52 في نهاية الشوط الأول.

وبدأ روكتس الربع الثالث بشكل أفضل وتقدم بفارق أربع نقاط لكن وريورز استعاد سيطرته ليتقدم 85-78 قبل بداية الربع الأخير.

وبعد بداية قوية وسع وريورز الفارق إلى 14 نقطة وهو الأكبر في المباراة وبدا أنه يسيطر تماما بعد التقدم 104-94 قبل دقيقتين و43 ثانية من النهاية.

لكن روكتس سجل تسع نقاط متتالية لتصبح النتيجة 104-103 قبل 10.8 ثانية من النهاية.

وحصل كوري على رميتين حرتين نفذهما بنجاح ليتقدم وريورز 106-103.

وسجل جيمس هاردن رمية حرة وتعمد في الإخفاق في الثانية لمنح روكتس فرصة معادلة النتيجة لكن أندريه إيجودالا خطف الكرة ومررها لكوري لتنتهي المباراة بفوز وريورز.

وأنهى طومسون المباراة برصيد 30 نقطة وتبعه كازنز وله 27 ثم كوري بتسجيل 24 نقطة.

ولم يتأثر وريورز بغياب كيفن دورانت في أول مباراة من أربع متتالية خارج أرضه.

وأنهى هاردن المباراة مسجلا 29 نقطة بالإضافة إلى عشر تمريرات حاسمة فيما أضاف كريس بول 24 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

ويتصدر وريورز القسم الغربي برصيد 46 فوزا و21 هزيمة متقدما بانتصارين عن دنفر ناجتس (66 مباراة) وأربعة عن ثاندر وروكتس، الذي تراجع إلى المركز الرابع، بعد خوض كل منهما 68 مباراة.

تعويض التأخر

وبدت الأمور سيئة لثاندر الذي تأخر بفارق 17 نقطة في منتصف الربع الثاني لكنه عدل أوضاعه ليتقدم للمرة الأولى في بداية الربع الثالث.

وظلت الأمور متكافئة إلى أن وسع ثاندر الفارق إلى عشر نقاط قبل خمس دقائق و41 ثانية من النهاية.

ولم يستطع نتس تجاوز تأخره ليتلقى الهزيمة الثانية في المواجهتين ضد ثاندر هذا الموسم.

ومدد ثاندر على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه أمام نتس إلى أربع مباريات متتالية إذ لم يخسر أمامه في أوكلاهوما سيتي منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وسجل وستبروك، الذي بلغ معدله ثلاثة أرقام مزدوجة في الموسمين الماضيين، 31 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

وأضاف بول جورج 25 نقطة لثاندر فيما سجل جيرامي جرانت 15 نقطة.

وكان سبنسر دينويدي الأكثر تسجيلا في صفوف نتس وله 25 نقطة وأضاف دي أنجيلو راسل 14 نقطة.

وظل نتس في المركز السادس في الشرق برصيد 36 فوزا في 70 مباراة.

وأحرز ميامي هيت 21 نقطة متتالية في بداية الشوط الثاني ليمهد الطريق أمام انتصار ساحق 108-74 على ديترويت بيستونز.

وأنهى هيت الشوط الأول متقدما بفارق خمس نقاط لكن الأداء المذهل الذي قدمه في الربع الثالث بتسجيل 33 نقطة مقابل ثماني لمنافسه حسم الأمور مبكرا.

وتقاسم الفريقان الفوز في الأربع مواجهات للموسم الرابع على التوالي.

وأحرز جاستس وينسلو 16 نقطة لهيت وأضاف ديون ويترز 14 نقطة.

وكان بليك جريفين الأكثر تسجيلا في صفوف بيستونز، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، برصيد 13 نقطة.

ويحتل هيت المركز الثامن في القسم الشرقي برصيد 32 فوزا في 67 مباراة متأخرا بانتصارين عن بيستونز الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

ويتقدم هيت بانتصار واحد على أورلاندو ماجيك الذي تلقت آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية ضربة أخرى بخسارته 100-90 أمام مستضيفه واشنطن ويزاردز.

وظل ماجيك في المركز التاسع في القسم الشرقي برصيد 31 فوزا و38 هزيمة قبل 13 مباراة من النهاية.

ورفع ويزاردز، الذي انتصر للمرة الثالثة في أربع مباريات على ماجيك هذا الموسم، رصيده إلى 29 فوزا مقابل 39 خسارة في المركز 11.

فوز مؤلم للآخرين

وسجل دونوفان ميتشل 26 نقطة ليقود يوتا جاز للفوز 114-97 على مستضيفه فينكس صنز.

ووجه فوز جاز ضربة لآمال الثلاثي سكرامنتو كينجز وتيمبرولفز ولوس أنجليس ليكرز في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ورفع جاز رصيده إلى 38 فوزا و29 خسارة في المركز السابع فوق لوس أنجليس كليبرز الذي انتصر في 39 مباراة لكن من 69 مباراة.

ويحتل كل من كينجز (33-33) وتيمبرولفز (32-36) وليكرز (31-36) المراكز من التاسع وحتى 11.

وبالإضافة إلى نقاط ميتشل أحرز الفرنسي رودي جوبير 18 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة فيما أضاف ديريك فيفورز 18 نقطة أيضا.

ولم تكن 27 نقطة من ديفن بوكر كافية ليتفادى صنز، الذي خطف فوزا مفاجئا على وريورز يوم الأحد، الهزيمة 53 في 69 مباراة حتى الآن هذا الموسم إذ يحتل المركز الأخير في الغرب.

وفاز أتلانتا هوكس 132-111 على ممفيس جريزليز ليتقاسما الفوز في المواجهتين هذا الموسم.