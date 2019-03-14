وكان فريق "السيدة العجوز" بحاجة إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر بعد أن خسر مباراة الإياب بهدفين نظفين، ليلعب "الدون البرتغالي" دور المنقذ وينال الإشادة من العديد من نجوم كرة القدم والمعجبين.

وقال ميسي تعقيبا على هاتريك منافسه اللدود في الجوائز الفردية والألقاب الجماعية: ""يوفنتوس لديه الكثير من الإمكانيات وكريستيانو صنع ليلة سحرية بأهدافه الثلاثة."

وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد أشاد أيضا أسطورة الكرة الأرجنيتية دييغو ماردوانا بما فعله "صاروخ ماديرا"، قائلا: "كريستيانو رونالدو وحش، هو قوة خالصة من كرة القدم، لقد توعد بتسجيل هاتريك، وأوفى بوعده".

ولكن يبقى مارودانا يميل إلى ابن بلده البرغوث ويعتبره أفضل لاعب كرة قدم في الوقت الحاضر، موضحا: "ميسي يجعلني فخورا بأنني أرجنتيني".

وكان ميسي قد قاد "البلوغرانا " الكتالوني إلى التأهل لدور الثمانية بعد فوز برشلونة على مضيفه ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل البرغوث هدفين ليتصدر قائمة هدافي التشامبيزليغ، مما جعل كثير من عشاق المستديرة يأملون برؤية مواجهة جديدة بين الساحر الأرجتنيني وكريستيانو رونالدو.