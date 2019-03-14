وسجل السنغالي ساديو مانيه (26 و84) والهولندي فيرجيل فان دايك (69) أهداف ليفربول الذي عوض سقوطه في فخ التعادل السلبي ذهابا على أرضه ولحق بمواطنيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، والكاميروني جويل ماتيب (39 خطأ في مرمى فريقه) هدف بايرن ميونيخ الذي ودع ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2011، ولقي مصير مواطنيه بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام وسيتي تواليا.