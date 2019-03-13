والآن أصبح بجعبة رونالدو وميسي 8 ثلاثيات، خلال مشاركتهما في النسخ المتتالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل ميسي للهاتريك رقم 8 أوروبيا هذا الموسم، بتسجيله ثلاثية في مرمى آيندهوفن الهولندي بدور المجموعات، لكن رقمه لم يصمد سوى أشهر قليلة.

ونجح رونالدو بالتألق من جديد في بطولته المفضلة مساء الثلاثاء، ليقود يوفنتوس للانتصار بنتيجة 3-0، بعد أن هزم بنتيجة 0-2 ذهابا أمام أتلتيكو مدريد، وبلوغ دور الثمانية.

وستكون أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة ذهبية لرفع رصيده من الهاتريك مساء الأربعاء، عندما يواجه برشلونة خصمه ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من البطولة.

ولم يقترب أي لاعب في أوروبا من رقم النجمين الكبيرين رونالدو وميسي، حيث يأتي خلفهما في ترتيب هدافي "الهاتريك" الإيطالي فيليبو إنزاغي والألماني ماريو غوميز والبرازيلي أدريانو، برصيد 3 ثلاثيات لكل منهم.