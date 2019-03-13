وحمل البطل الإماراتي، أحمد الدرمكي، "شعلة الأمل" خلال دخولها إلى الباحة الخارجية لمقر "سكاي نيوز عربية"، حيث كان في استقباله حشد من العاملين في القناة.

وكانت "شعلة الأمل" للأولمبياد الخاص قد بدأت جولة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ، يوم 4 مارس، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وألقى رئيس قسم الرياضة في "سكاي نيوز عربية"، علي القرني، كلمة باسم العاملين في القناة، رحب فيها بـ"شعلة الأمل وحماتها"، والتي وصفها بـ"شعلة الحياة والإنسانية..".

وقال القرني "دعني أفوز.. لكن إن لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة.. بهذه الكلمات البسيطة للراحلة، يونيس كيندي، مؤسسة الأولمبياد الخاص، انطلقت رحلة إنسانية مستمرة منذ خمسين عاما.. نشرت فيها شعلة الأولمبياد الخاص، رسالة العزم والقوة والتسامح والسلام حول العالم".

وأضاف "نرحب اليوم بشعلة الأمل وبحماتها وبكل الحاضرين الكرام، وجهودكم في دعم هذه الرسالة الإنسانية".

وأردف "نحن هنا في سكاي نيوز عربية نشعر بالفخر بأن نكون إحدى المحطات التي ستمضي بها شعلة الأمل على طريق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي، لتعطي إشارة البدء برحلة جديدة لأصحاب الهمم والعزم، ولتسجل بذلك حقبة جديدة بدونها الأولمبياد الخاص في سجلاته".

وتابع القرني قائلا "هذه الشعلة.. شعلة الحياة والإنسانية التي نستلهم منها العزيمة والإصرار، التي تحملها روح المشاركين في أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم".

وقال "لا شك بأن الأولمبياد الخاص هذا العام سيشكل خطوة أخرى في نشر الحب، وهو السبيل الأمثل لتأكيد وصول القيام والمبادئ التي تعكسها رسالة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي في جميع أنحاء العالم".

و"باسم كل العاملين في سكاي نيوز عربية" تعهد القرني "ببذل قصارى الجهد "من أجل نشر روح ورسالة الأولمبياد الخاص الإنسانية، التي تلخص نضال وعزيمة أصحاب العمم حول العالم في لوحة سيذكرها التاريخ".

ووجه "تحية لكل السواعد التي عملت من أجل نجاح هذا الحدث الإنساني والرياضي العالمي، هنا في دولة الإمارات، وفي كافة أنحاء العالم. وكل التوفيق للمشاركين الأبطال والمنظمين والجماهير التي ستشارك معنا في هذا الحدث الكبير".

يذكر أن مسيرة شعلة الأمل تتضمن زيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية في الدولة على مسار يجوب قرابة 100 معلم شهير، حاملاً معاني إنسانية، مع دعوة لجميع مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامناً في العالم.

وتنظم العاصمة الإماراتية ألعاب الأولمبياد الخاص الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، وستجري فعالياته في تسعة مواقع في أبوظبي ودبي من 14 إلى 21 مارس، بمشاركة أكثر من 7500 رياضي يمثلون 190 دولة.