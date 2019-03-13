وابتعد سان جرمان 17 نقطة في الصدارة عن ليل (74 مقابل 54) ويملك مباراة مؤجلة إضافية.

وبعد الخسارة الصدمة أمام مانشستر يونايتد قرر أنصار سان جيرمان "الألتراس" مقاطعة هذه المباراة لكن رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي فيه البرتغالي أنتيرو هنريكه كانا في مقدمة الحضور.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس التسجيل لفريق العاصمة بعد مرور 7 دقائق بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من مسافة قريبة (40) معززا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 25 هدفا بفارق كبير عن زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني وجناح ليل العاجي نيكولا بيبي ولكل منهما 17 هدفا.

وأضاف دي ماريا الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان (50) قبل أن ينهي المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع.

وتنتظر سان جيرمان مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي مرسيليا الأحد المقبل على ملعب بارك دي برانس.