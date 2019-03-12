وقال صلاح على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء: "مندهش جدا من بعض الناس التي تقف وتنتظر أي خطأ أو كلام حتى يفسروه بالطريقة التي تناسب مزاجهم. من الواضح أن هذا أصبح الطبيعي"، وأشار إلى "تصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

ولم يوضح صلاح المقصود بـ"الكلام والأخطاء غير المقصودة"، كما لم يحدد الذين يقومون بتصيد هذه الأخطاء.

لكن التغريدة تأتي بعد أقل من أسبوعين على كارثة حريق محطة مصر، التي أودت بحياة 22 شخصا في حادث تصادم مأساوي بين قطار وصدادات فولاذية بمحطة القطارات الرئيسية وسط القاهرة.

وغرد صلاح حينها بإرسال التعازي لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، لكنه في اليوم التالي نشر صوره له على تويتر وفيسبوك وهو يضحك بابتسامة عريضة، ليثير استفزاز العديد من المتابعين الذين اعتبروا توقيت نشر الصورة "غير مناسب بالمرة"، وأن الابتسامة "لا تراعي مشاعر المصريين".

ويعاني صلاح الذي ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي صياما مريرا عن التهديف لخامس مباراة على التوالي في جميع المسابقات، مما وضعه في مرمى انتقادات مشجعي ليفربول حول العالم.

ويمتلك صلاح 17 هدفا تضعه في المركز الثاني بالشراكة مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي النجمان خلف المتصدر سيرخيو أغويرو قائد هجوم مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول ضغوطا كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحل فيه بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، مع تبقي 8 مباريات على النهاية.

أما في دوري الأبطال، فيواجه ليفربول بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في ملعب الأخير في إياب دور الـ16، مساء الأربعاء، في مباراة قمة مرتقبة بعدما تعادل الفريقان دون أهداف ذهابا.