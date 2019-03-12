وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، مما يعني أن "الردز" يدخلون بفرصتي التعادل الإيجابي أو الفوز للتأهل إلى دور الربع نهائي.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "بايرن ميونخ الآن في لحظة مختلفة بشكل واضح، هي لحظة إيجابية للغاية بالنسبة لهم. هم الآن يتصدرون جدول الترتيب وعادوا لتحقيق الانتصارات والمسار الصحيح. نحن أقوياء بما يكفي لمنحهم مباراة صعبة. الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو كيف يمكننا أن نسبب لهم مشاكل لم يسبق لهم مواجهتها في الموسم الجاري".

وأوضح أنه إذا كان محمد صلاح ورفاقه في أحسن أحوالهم: "سيكونون استثنائيين. إذا نجحنا في لعب كرة قدم مناسبة، سيكون لدينا فرصة مناسبة لتخطي العملاق البارفاري،، وهذا كل ما احتاج إليه".

وأشار كلوب إلى أن المباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، مردفا: "لقد واجهنا مواقف مختلفة الموسم الماضي. تفوقنا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة وعلى روما بخمسة أهداف مقابل هدفين، ودائما ما يكون هناك خطر خفي. مع التعادل السلبي، لا يكون أمامك سوى الفوز بالمباراة، وهذا ما نريده دائماً. في هذه الحالة يمكننا الانتصار بتحقيق التعادل الإيجابي أيضاً".

ورأى المدرب الألماني أن البايرن لا يعتمد في الهجوم على روبرت ليفاندوفسكي رغم ما يملكه من مهارات، فهناك والكلام مازال لكلوب، فرانك ريبيري في حالة جيدة، وجنابري يعيش أفضل فتراته، وزاد: "غوريتزكا وخاميس رودريغيز ومارتينيز وتياغو. لديهم الكثير ليقدموه في معركة خط الوسط".

وختم كلامه: "كل هذا يجعل الأمر مثيراً للغاية.. وكما أقول دائماً، إذا كنت تريد ضماناً للفوز لا تشاهد المباراة، أما إذا كنت تريد الفرصة، شاهدها".