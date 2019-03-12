ونجح بيريز بإعادة تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مدربا لريال مدريد، بعد موسم "كارثي" للفريق تحت إشراف المدربين جولين لوبيتيغي ثم سانتياغو سولاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا تعيين زيدان، سأل أحد الصحفيين من شبكة "أي إس بي أن" بيريز عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي نيمار في المرحلة المقبلة.

وجاء رد بيريز صادما للحضور، حيث أكد الملياردير الإسباني: "أرغب بالتعاقد معهم سويا".

وكثرت الأنباء حول هوية اللاعبين الذين يرغب "الملكي" بالتعاقد معهم في المرحلة المقبلة، مع عودة زيدان، ووضعت الصحف الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي إيدن هازارد على رأس هذه القائمة.

وبالرغم من تصريح بيريز "الجريء"، إلا أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة بالتعاقد مع مبابي ونيمار من باريس سان جرمان، الذي يعتمد عليهما بشكل أساسي.