ومع عودة زيدان إلى قيادة دفة النادي الملكي فإن صفقة هازارد عادت لتطرح بقوة، خاصة وأن زيزو معجب جدا بالنجم البلجيكي وكان يسعى لجلبه إلى صفوف الملكي قبل استقالته المفاجئة في الصيف الماضي.

كما أن النجم البلجيكي لم يخف رغبته في أكثر من مناسبة بالانضمام إلى الميرنغي، وخاصة قبل استقالة زيدان منذ أشهر.

وأوضحت صحيفة "مترو" نقلا عن وسائل إعلام بريطانية أن ريال مدريد يأمل أن يتم الصفقة مع "البلوز" رغم عقوبات الفيفا، باعتبار أن المحكمة الرياضية الدولية قد تقبل طعن تشلسي مما قد يؤجل العقوبات، وبالتالي يسمح للنادي اللندني العريق بإجراء صفقات في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد خصص أكثر من 300 مليون جينه إسترليني لزيدان في سبيل عقد صفقات جديدة تسمح للأسطورة الفرنسية بإعادة ترميم صفوف العملاق المدريدي والعودة للمنافسة على الألقاب بقوة خلال الموسم المقبل.

وتوقعت الصحيفة أن لا يقل سعر هازارد عن 100مليون جنيه أسترليني (130 مليون دولار) في حال جرى إتمام الصفقة.