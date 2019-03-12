وتأخرت سيفاستوفا 5-صفر في المجموعة الأولى من مباراة الدور الثالث أمام أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا المصنفة 21 قبل أن تنسحب.

ويأتي خروج سيفاستوفا قبل مرور 24 ساعة على عدم استكمال سيرينا وليامز مباراتها يوم الأحد بسبب أيضا عدوى فيروسية وفقا لما أعلنه موقع رابطة اللاعبات المحترفات.

وكشف ألكسندر زفيريف المصنف الثالث في منافسات الرجال يوم الاثنين أيضا عن معاناته من فيروس وذلك خلال حديثه بعد الهزيمة أمام مواطنه يان-لينارد شتروف.

ومن ضمن اللاعبات المتبقيات في حالة جيدة كانت أنجليك كيربر، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتفوقت 3-6 و6-1 و6-3 على الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا الصاعدة من التصفيات.

واحتاجت كيربر إلى بعض الوقت حتى تستعيد مستواها بعد بداية متواضعة.

وقالت اللاعبة الألمانية عن منافستها الروسية "كانت تلعب بشكل رائع وبسرعة كبيرة وهذا لم أكن أتوقعه".

وأضافت "كنت أحاول التأقلم خاصة فيما يتعلق بحركتي في نهاية المجموعة الأولى وبداية المجموعة الثانية وأعتقد أن هذا كان مفتاح العودة في المباراة".

ولم تكن كارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة في أفضل حالاتها لكنها فازت 6-3 و6-2 على يساليني بونافنتور.

وبدأت بليسكوفا هذا العام بقوة وفازت ببطولة برزبين كما وصلت إلى الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة.