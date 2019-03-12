وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن قرار الاتحاد القاري جاء "بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN SPORTS في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

وتابع البيان "تم إلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN SPORTS وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري التي تقام مساء الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك".

ودعا الاتحاد السعودي الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة.