وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي "إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية"، مضيفا "لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ .. لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة".

وأضاف زيدان الذي قاد الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية: "أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى. أعتقد بأن قلبي قال لي: (لقد استرحت جيدا)"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبموجب إعلان النادي الملكي، سيتولى "زيزو" الإدارة الفنية لريال مدريد خلفا للأرجنتيني سانتياغو سورلاري بأثر فوري حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، حتى يونيو 2022".

وستتمثل مهمة زيدان في مدريد حاليا بإبقاء الفريق ضمن الأربعة الاوائل لضمان التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث قبل 11 جولة على النهاية ويتقدم بفارق 10نقاط على صاحب المركز الخامس.