وسجل البرازيلي جوليانو دي باولا (5) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (57) هدفي النصر، ومحمد نجاد (29) ووحيد زاده (39) وأمير مطهري (90) أهداف الفريق الإيراني.

ورفع ذوب آهن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي تغلب على الوصل الإماراتي (3 نقاط) 5-صفر، وبقي النصر من دون نقاط.

وبحث النصر منذ انطلاقة الشوط الأول عن هدف مبكر، ونجح في ذلك بعد مرور أربع دقائق عندما استفاد البرازيلي دي باولا من كرة عرضية ولعبها مباشرة داخل المرمى على يسار محمد مظاهري (5).

وأضاع النصر فرصة هدف محقق عندما وجد عبد الله السالم نفسه أمام المرمى، لكنه فشل في إيداع الكرة داخله (28).

وبعد دقيقة واحدة، عادل ذوب آهن النتيجة، إثر كرة عرضية نفذت من ركلة حرة ارتقى لها محمد نجاد ولعبها برأسه على يسار الحارس الأسترالي براد جونز.

ومن كرة عرضية ثانية، أضاف الفريق الإيراني هدفه الثاني بواسطة وحيد محمد زاده الذي صوب كرة قوية على يمين براد جونز (39).

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للنصر لتعديل النتيجة لولا تدخل الدفاع في المناسبة الأولى والحارس في الثانية وإبعاد الكرة إلى ركنية (53)، وحصل النصر على ركلة جزاء تصدى لتنفيذها حمد الله ولعب الكرة قوية على يسار محمد مظاهري (57) مدركا التعادل.

وفي الدقيقة الأخيرة، خطف ذوب آهن النقاط الثلاث عندما أكمل أمير مطهري كرة عرضية في المرمى على يسار براد جونز.