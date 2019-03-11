وحملت رباعية الوحدة الإماراتي توقيع محمد المنهالي ( 16)، والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (52 و91)، وإسماعيل مطر (80)، فيما سجل هدف اتحاد جدة الوحيد ناصر الشمراني (56).

وعوض الوحدة خسارته في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكي صفر-2 ،في حين فشل الاتحاد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما كان اكتسح الريان القطري 5-1.

ويعد الفوز هو الأول للوحدة على الاتحاد في البطولة القارية، بعدما كان قد خسر أمامه ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة في المباريات الأربع السابقة، وفشل خلالها الفريق الإماراتي في التسجيل قبل أن يزور شباك منافسه في لقاء اليوم في أربع مناسبات.