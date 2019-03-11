وسجل لأصحاب الأرض سامال سعيد (22)، وعلي عباس (35 و51) ، ومهند عبد الرحيم (74)، والسوري حسين جويد (83 من ركلة جزاء).

وفرض الزوارء، أمام اكثر من 30 الف متفرج من أنصاره احتشدوا في مدرجات استاد كربلاء الدولي، هيمنته على مجريات المباراة، وترجمها بهدف أول لمدافعه سامال سعيد الذي سدد كرة ساقطة من أمام المدافعين استقرت في سقف مرمى الحارس حميد النجار (22).

ومع تواصل تراجع الوصل، فاجأ الدولي علاء عباس الضيوف بتسديدة قوية باغتت الحارس النجار (35).

وتفاقمت مشاكل الوصل واستمر أداؤه الباهت مع طرد قائده البرازيلي فابيو ليما، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (39).

وغاب الفريق الزائر عن الأجواء في الشوط الثاني، فاستقبلت شباكه ثلاثة أهداف إضافية افتتحها عباس نفسه بعد مرور ست دقائق عندما تلقى كرة عرضية أرسلها إلى شباك الضيوف بلمسة مباشرة (51).

وأنقذ مدافع الوصل علي حسين فريقه من فرصة هدف مؤكد عندما أبعد كرة رأسية لعباس من على خط المرمى وحرمه من "هاتريك" (71).

ومن محاولة هجومية، رفع مهند عبد الرحيم حصيلة فريقه مضيفا الهدف الرابع بعدما استغل كرة عرضية وأكملها في المرمى (74).

واختتم السوري جويد المرهجان بهدف خامس من ركلة جزاء (83).