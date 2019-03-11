وسيؤدي النشيد الذي يحمل عنوان "Right Where I’m Supposed To Be"، ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهم: الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان المصري تامر حسني والفنانة السورية أصالة نصري إلى جانب الفنانة الكندية أفريل لافين، والمغني البورتوريكي الشهير لويس فونزي.

ويمثل النشيد الرسمي تعاونا بين عدد من منتجي الموسيقى والنجوم العالميين ومن ضمنهم جريج ويلز، المنتج الموسيقي الحائز على جائزة غرامي عن الموسيقى التصويرية لفيلم "The Greatest Showman"، وكوينسي جونز، المنتج المنفذ الفخري الحائز على 28 جائزة غرامي.

وكانت الفنانة العالمية أفريل لافين، قد أدت أغنية "Fly" والتي كانت النشيد الرسمي للألعاب العالمية 2015، فيما حاز لويس فونزي، على شهرة عالمية بعد أداء الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو"، التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على موقع "يوتيوب".

وسبق لجونز أن ألف أغنية "I know I can"، وهي النشيد الرسمي للألعاب العالمية 2007 في شانغهاي. وشارك في تأليف النشيد راين تيدر، المغني الأول ضمن الفريق الغنائي الأميركي الشهير "ون ريبابليك"، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي الكندي جريج ويلز والمؤلفة السويدية الأمريكية نينا وودفورد.

ويتضمن النشيد الرسمي للألعاب العالمية الذي سيكون معظمه باللغة الإنكليزية مقطعا باللغة الإسبانية يؤديها نجم الغناء العالمي لويس فونزي.

وسيؤدى النشيد الرسمي أيضا خلال فترة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي تستضيفه الإمارات من 14 إلى 21 مارس الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمنافسة في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي.