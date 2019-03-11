وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي، وفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج ريال أيضا من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام آياكس أمستردام في اياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية ذات مصداقية مثل إذاعة كادينا سير وماركا الرياضية اليومية صحيفة "آل باييس" أن عودة زيدان الذي قاد النادي الملكي إلى ثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأعوام الثلاثة الأخيرة قبل أن يتركه في قمة المجد في مايو الماضي، أصبحت أمرا مفروغا منه.

وذكرت صحيفة ماركا على موقعها الإلكتروني أن ريال مدريد "قرر إقالة سولاري في الساعات المقبلة بعد اجتماع اللجنة الإدارية عند الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) وخلفه سيكون المدير الفني الفرنسي".

وقال تلفزيون لا سيثتا "سيستلم الفرنسي، مدرب أبطال مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، الفريق الأبيض ابتداء من يوم الثلاثاء"، مضيفة أن "النادي سيضفي الطابع الرسمي على الاتفاق في الساعات المقبلة، مصحوبا بإقالة (سانتياغو) سولاري".

من جهتها، قالت إذاعة كادينا سير إن رئيس ريال مدريد "فلورنتينو بيريز سيبلغ الاثنين اقتراحا لمجلس الإدارة بإقالة سولاري وإعادة زيدان إلى النادي".

وعودة زيدان، في حال تأكيدها، قد تكون منعطفا دراميا في موسم صاخب جدا في ريال مدريد: بعد أن ترك منصبه لأنه شعر بعدم قدرته على تحقيق الاستفادة القصوى من التشكيلة "المتقدمة في السن" والمتخمة بالجوائز.

وسيحصل "زيزو" (46 عاما) على فرصة العودة للعب دور المنقذ ووضع نهاية لموسم مخيب للنادي الملكي عانى فيه الأمرين وخرج خلاله خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين (الدوري والكأس) والمسابقة القارية العريقة المحببة لديه.