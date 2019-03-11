وعادت الكهرباء قبل بداية اللقاء وانطلقت المباراة في موعدها المحدد.

ولم يرد بلد الوليد على الفور على طلب للتعليق على انقطاع التيار الكهربائي.

وقوبل بلد الوليد، المملوك منذ سبتمبر الماضي للمهاجم الأسطوري رونالدو اللاعب السابق لمنتخب البرازيل، بانتقادات من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في أغسطس الماضي بسبب الحالة السيئة لأرضية الملعب في المباراة الأولى للفريق على ملعبه هذا الموسم أمام برشلونة.

ووضع ريال مدريد حدا لسلسلة هزائم في ثلاث مباريات متتالية بفوزه 4-1 على مستضيفه ريال بلد الوليد في مباراة فوضوية شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض الذين أضاعوا أيضا ركلة جزاء بينما طُرد كاسيميرو لاعب فريق الزائر قرب النهاية.