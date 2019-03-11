وبعد فوزه باللقب رقم 100 في مسيرته في دبي الأسبوع الماضي، خرج اللاعب السويسري المصنف الرابع سالما من المجموعة الثانية الصعبة أمام المصنف 85 عالميا ليحجز مكانه في الدور الثالث.

واستخدم فيدرر، الذي نال آخر ألقابه الخمسة في إنديان ويلز قبل عامين وخسر في نهائي 2018، ضرباته الخلفية المميزة ليحرم جويوفتشيك من اللعب بأسلوبه في المجموعة الأولى.

لكن المجموعة الثانية كانت أصعب وأنقذ اللاعب الألماني أربع نقاط لكسر الإرسال في أول أشواط إرساله، ثم كسر إرسال فيدرر ليتقدم3-1.

ورد فيدرر كسر الإرسال على الفور قبل أن يستفيد لاحقا من خطأ مزدوج ليس في وقته من منافسه الألماني ليكسر إرساله مرة أخرى ويرسل للفوز بالمباراة التي استغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.

وفي وقت سابق، تجنب الياباني كي نيشيكوري الخسارة في الدور الثاني أمام الفرنسي أدريان مانارينو وفاز بصعوبة 6-4 و4-6 و7-6.

ولم يكن نيشيكوري المصنف السابع عالميا في أفضل حالاته وأحبط ضربات مانارينو الأعسر هجومه وبدا اللاعب الفرنسي في طريقه للفوز عندما أرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5.

لكنه ارتكب خطأ مزدوجا في ثالث نقطة يواجهها في المباراة لكسر إرساله، وفي الشوط الفاصل تقدم نيشيكوري سريعا 6-2.

لكن مانارينو واصل القتال وأنقذ نقطتين لخسارة اللقاء قبل أن يحسم اللاعب الياباني الفوز أخيرا بعد ساعتين و33 دقيقة من اللعب.