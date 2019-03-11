وسجل كريم بنزيمة هدفين بعد الاستراحة من ركلة جزاء وضربة رأس ليمنح فريق المدرب سانتياغو سولاري التقدم 3-1 بعدما هز رفائيل فاران الشباك في الدقيقة 34 ليلغي تقدم بلد الوليد عن طريق أنور تهامي قبلها بخمس دقائق.

وبعد ذلك أظهر لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم قدراته ليعزز تقدم مدريد في الدقيقة 85 بعد طرد كاسيميرو لحصوله على إنذارين.

واختتم هدف مودريتش مباراة ممتعة ومليئة بالأحداث باستاد خوسيه زوريا، الذي شهد انقطاعا في الكهرباء قبل ركلة البداية رغم أن المباراة بدأت في موعدها.

ومن المستبعد أن يمدد الفوز من بقاء الأرجنتيني سولاري في قيادة مدريد في ظل تكهنات في وسائل إعلام إسبانية بأن سيترك منصبه غدا الاثنين عقب توليه المسؤولية في منتصف نوفمبر فقط.

ومر مدريد بواحد من أسوأ فتراته قبل المباراة، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر بخسارته 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام عقب هزيمتين متتاليتين ضد برشلونة أطاحا بآماله في الحصول على أي لقب هذا الموسم.

ورفع انتصار الأحد رصيد مدريد إلى 49 نقطة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر وخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.