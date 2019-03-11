وسجل فراس شواط (58) ونسيم هنيد (76 من ركلة جزاء) هدفي الصفاقسي الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد علي منصر وصدام بن عزيزة.

ورفع الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 للنجم.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساليناس البوركينابي سلبا مع ضيفه اينوغو رينجرز النيجيري، فصار رصيد الأول 4 نقاط مقابل 5 للثاني.

وفي المجموعة الأولى، تعادل الرجاء البيضاوي المغربي سلبا مع ضيفه ومواطنه حسنية أغادير، وبهذا رفع الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير مقابل 5 للثاني.

ويلعب لاحقا نهضة بركان المغربي المتصدر (8 نقاط) مع أوتوهو دويو الكونغولي الثاني بفارق الأهداف أمام حسنية أغادير.

وفي المجموعة الثالثة، اكتفى الهلال السوداني بنقطة من تعادله مع مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني 1-1، ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف نكاتا الزامبي الفائز 3-صفر على مواطنه زيسكو يونايتد الأخير (4 نقاط).

وانتزع بترو أتلتيكو صدارة الرابعة موقتا من ضيفه نصر حسين داي الجزائري بفوزه عليه 2-صفر ليصبح رصيد كل منهما 7 نقاط قبل مباراة الزمالك المصري (5 نقاط) مع ضيفه غور ماهيا الكيني.