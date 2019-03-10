وكشف مرصد "CIES Football Observatory" لكرة القدم، قائمة بأغلى 10 حراس مرمى في أوروبا، والتي جاءت كالتالي:

تربع على عرش القائمة، حارس مرمى ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، بقيمة سوقية وصلت إلى 104,6 ملايين يورو.

وفي المركز الثاني، جاء حارس مانشستر سيتي، إيدرسون مورايس، بعد أن بلغت قيمته 103 ملايين يورو.

وبمبلغ وصل إلى 95,9 ملايين يورو، حلّ حارس برشلونة، الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، في المركز الثالث.

أما الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس تشيلسي الإنجليزي، فجاء في المركز الرابع، بمبلغ 82,1 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، جاء البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، بقيمة وصلت إلى 76,9 ملايين يورو.

بدوره، حل الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس نادي ميلان، في المركز السادس، بعد أن وصلت قيمته إلى 60,4 ملايين يورو.

وجاء حارس أتليتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، في المركز السابع، بقيمة 58,7 ملايين يورو.

وذهب المركز الثامن للحارس الإسباني، دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيمة 47,8 ملايين يورو.

وبقيمة 38,2 ملايين يورو، جاء حارس باريس سان جرمان، الفرنسي ألفونس أريولا، في المركز قبل الأخير في القائمة.

وحل عاشرا، حارس توتنهام الإنجليزي، هوغو لوريس، بقيمة بلغت 35,5 ملايين يورو.