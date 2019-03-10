ووصف كلوب صلاح بأفضل لاعب خلال مواجهة بيرنلي في تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة، قائلا: "اليوم بالنسبة لي محمد صلاح كان أفضل لاعب في الملعب، لكن لن تتمكن من رؤية ذلك في التقييم لأنه لم يسجل أهدافا".

وصنع محمد صلاح هدف في فوز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2، غير أنه فشل في تسجيل أي هدف لفريقه في المباراة الرابعة على التوالي، إلا أنه لا يزال منافسا قويا على صراع الهدافين برصيد 17 هدف، فيما يحتل النجم الأرجنتيني سيرغي أغويرو صدارة تلك القائمة برصيد 18 هدفا.

وخلال المباراة نال نجم الفريق آدم لالانا جائزة أحسن لاعب في مباراة بيرنلي، فيما حل صلاح في الترتيب الرابع.

وتحدث كلوب عن المنافسة على اللقب، قائلا: "الرسالة التي أقولها اليوم هي أن لا أحد سيخلص منا"، في إشارة منه في الصراع على لقب الدوري، وفق ما نقل موقع "جول" الرياضي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي تغلب على واتفورد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.