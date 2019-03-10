ويظهر الفيديو اقتحام أحد المشجعين أرضية ملعب سانت آندروس غراوند، ثم توجهه نحو لاعب أستون فيلا، جاك غراليش، ليفاجئه بضربة قوية من الخلف، أسقطته أرضا.

وتدخل عناصر الأمن بشكل عاجل، حيث ألقوا القبض عليه وأخرجوه من الملعب، فيما انهال عليه زملاء غراليش بالسب، وحاول بعضهم ضربه، بسبب تصرفه غير الأخلاقي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن غراليش لم ينفعل بعد ما قام به المشجع، بل ابتسم للكاميرات وكأن شيئا لم يحدث.

وانتقد معلقون هذا التصرف، وقالوا إنه لا يمت للأخلاق الرياضية بصلة، مطالبين السلطات الأمنية بفرض أقصى العقوبات على المشجع ليكون عبرة لغيره.

يشار إلى أن المباراة انتهت لصالح أستون فيلا، بهدف نظيف من توقيع غراليش في الدقيقة 67.