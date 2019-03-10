وكان اللاعب الإنجليزي أشلي ويستوود سباقا لتسجيل الهدف الأول لبيرنلي في حدود الدقيقة السادسة، في حين جاء الهدف الثاني من أقدام يوهان بيرغ غودموندسون في الدقيقة 91.

وعدل البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة في الدقيقة 19، وبعدها بعشر دقائق أضاف ساديو ماني الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، عاد فيرمينو لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يختم ماني النتيجة في آخر دقيقة من المواجهة.

ويوم السبت، فاز منافس ليفربول المباشر، مانشستر سيتي على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وبذلك، قلص "الريدز" فارق النقاط مع "مان سيتي" المتصدر إلى نقطة واحدة، ليستمر مسلسل التشويق على بطولة هذا الموسم إلى الجولات القادمة.

وكان مدرب ليفربول، كلوب، عبر عن استيائه الشديد من برنامج جدول مباريات البريمرليغ، متسائلا عن السبب وراء "الاختيار الدائم" ليوم الأحد.

وبعد مباراة اليوم بـ72 ساعة، سيواجه رفاق محمد صلاح بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة ليفربول والبايرن ذهابا بالتعادل السلبي، ويستضيف العملاق البافاري لقاء العودة على ملعبه.