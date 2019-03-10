ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على بلد الوليد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن مباريات الليغا الإسبانية.

واستبعد سولاري إيسكو من قائمة الفريق المشاركة في اللقاء، حتى لم يظهر اسمه في قائمة المستبعدين بداعي الإصابة أو الإيقاف، ما يؤكد استمرار حالة التوتر في العلاقة بين سولاري واللاعب الذي ابتعد مؤخرا بشكل واضح عن تشكيلة ريال مدريد.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد عدد كبير من النجوم لتشمل راموس الموقوف وكل من داني كارفاخال وغاريث بيل وفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وماروكوس يورنتي للإصابة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تأخر سولاري عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته مع بلد الوليد، السبت، مشيرة إلى أنه عقد جلسة محادثات طويلة مع جميع لاعبي الفريق الملكي، وفتح النار خلالها على نجوم عملاق العاصمة الإسبانية، بعد النتائج الكارثية في المباريات الأخيرة.

وأبلغ سولاري لاعبيه بأنهم جميعا دون المستوى في المباريات الأخيرة، بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، ثم خسارة كلاسيكو الدوري، وأخيرا الوداع المؤلم من دوري أبطال أوروبا على يد آياكس أمستردام الهولندي.

وخص سولاري بالذكر ثلاثي الفريق المغضوب عليهم، الإسباني إيسكو والويلزي غاريث بيل والبرازيلي مارسيلو في سهام انتقاداته التي طالت الجميع في سانتياغو بيرنابيو.

سولاري غضب بشدة من تصرف لاعبه إيسكو، بعد عدم استقلاله لحافلة الفريق، عقب الهزيمة من أياكس في لقاء العودة بدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، إضافة لزيادة وزن اللاعب.

في حين، هاجم سولاري لاعبه مارسيلو واتهمه بعدم تطوير مستواه خلال الموسم الحالي، وهو ما جعله يخرج من حساباته في كثير من مباريات الموسم والجلوس على مقاعد البدلاء.

بينما اعترف المدرب بسوء مستوى الجناح الويلزي غاريث بيل وعدم ارتقائه لمستوى التوقعات والآمال المعقودة عليه، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، رغم الدفاع عنه في السابق.

وأخيرا، انتقد سولاري مستوى الثنائي، توني كروس، وماركو أسينسيو، خاصة حالة البطيء الشديدة، التي يعانيا منها على مستوى السرعة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد يدخل تلك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة مبتعدا عن الوصافة التي يحتلها أتلتيكو مدريد بثماني نقاط.