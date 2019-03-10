وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اتصل بالمدرب السابق للنادي الملكي، زيدان، سعيا لإعادته بدءا من شهر يونيو المقبل.

في غضون ذلك، أجرى "زيزو" زيارة مفاجئة إلى مدينة تورينو، معقل دار يوفنتوس، حيث تألق زيدان كلاعب، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

وربطت صحفة "لا تامبا" الإيطالية زيارة زيدان، بإمكانية تدريبه ليوفنتوس بدءا من الموسم المقبل، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن رحيل مدرب يوفي الحالي ماسيميليانو أليغري.

ومما زاد من حدة هذه الشائعات، قيام زميل زيدان السابق في يوفنتوس، نيكولا أموروزو، بنشر صورة تجمع الاثنين في أكاديمية لكرة القدم في المدينة الإيطالية.

كما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تألق مع زيدان في ريال مدريد وأحرزا معا لقب دوري الأبطال "تشامبينزليغ" 3 مرات متتالية، انتقل إلى يوفنتوس الموسم الماضي، الأمر الذي قد يشكل عامل جذب للمدرب الفرنسي.