وحقق مانشستر يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال، بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز مان يونايتد 3-1 في باريس الأربعاء ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2-صفر في "أولد ترافورد" في ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبيمب.

وقال كيمبيمب في رسالة عبر موقع يوتيوب "تفسيري أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب في أولد ترافورد. لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جرمان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدافع باريس سان جرمان قوله: "افتقرنا للحماس واللعب بقوة، وهذا ما صنع الفارق في أولدترافورد. شعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع المباراة باسترخاء".

وأصبح سان جرمان أول فريق يتقدم 2-صفر خارج أرضه ذهابا ثم يودع دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعد عامين من الخروج من دور الستة عشر أمام برشلونة حيث خسر 6-1 في كامب نو بعد الفوز 4-صفر ذهابا على أرضه.

وقال كيمبيمب إنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة الأخيرة، مضيفا "إنها مؤلمة. إنها مؤلمة كثيرا. أشعر بالإحباط والغضب، كما هو حال المشجعين، وتعرضت لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر".