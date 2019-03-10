ويضع عملاق الكرة الإسبانية عينه على نجم بايرن ميونيخ الألماني، جوشوا كيميش، الذي يعد واحدا من أفضل لاعبي الظهير الأيمن في الدوريات الأوروبية.

ويمتلك برشلونة الآن اثنين من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن وهما نيلسون سيميدو وسيرغي روبرتو، ويعول كثيرا على الحصول على خدمات اللاعب الألماني الشاب، وفقا لـموقع "فوكس سبورتس".

ويبدو كيميش البديل الأمثل كونه يستطيع اللعب في أكثر من مركز، ما يشكل دعما إضافيا للفريق الكتالوني على غرار ما يقوم به سيرغي روبرتو.

بدوره، أعطى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الضوء الأخضر لإداره برشلونة من أجل توقيع اللاعب الألماني في الانتقالات الصيفية القادمة.

كيميش (23 عاما)، الذي ينتهي عقده السابق في 2020، أصبح أحد اللاعبين الاساسيين في بايرن ومنتخب ألمانيا، حيث خلف المعتزل، فيليب لام، في مركز الظهير الأيمن.

ومدد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم عقد كيميش حتى 2023، في محاولة للحفاظ على اللاعب وضمان استمراره في صفوف الفريق.