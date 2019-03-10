وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فيليبي كوتينيو، تواصل مع بعض لاعبي ومسؤولي نادي مانشستر يونايتد، في محاولة للانتقال إلى "أولد ترافورد" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأورد المصدر أن الدولي البرازيلي اعترف للمقربين منه أنه لم يتمكن من التأقلم مع برشلونة، وأن فكرة العودة مرة أخرى إلى "البريميرليغ" ستكون الخطوة الأفضل في عمره الحالي حيث يبلغ من العمر 26 عاما.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فمن المحتمل أن تبلغ قيمة الصفقة 115 مليون يورو.

يذكر أن كوتينيو انتقل إلى النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي في يناير 2018، مقابل 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، ومنذ انتقاله إلى "كامب نو" وهو يعاني من عد تأقلم مع الفريق.

وشهد مستوى اللاعب بالدوري الإسباني تراجعا ملحوظا، بعد أن كان مرشحا لسد الفراغ الذي خلفه "الرسام" أندريس إنييستا.

وفي آخر 17 مباراة لعبها متصدر الدوري الإسباني، شارك في 15 لكن آخر هدف له في "الليغا" يعود إلى كلاسيكو الذهاب يوم 28 أكتوبر 2018.