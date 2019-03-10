ويخوض "الريدز"، اليوم، مباراة أمام بيرنلي في الأسبوع الـ30 من البريمرليغ، وبعدها بـ72 ساعة سيواجه بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع "جول" عن كلوب قوله "لا أعتقد أن هناك أشخاصا في الدوري المحلي يولون اهتماما بالموضوع، مشددا على أنه "لا يبحث عن الأعذار".

وأضاف "بطبيعة الحال، هناك فرق بين اللعب السبت واللعب الأحد.. لو لعبنا السبت سنستغل صباح الأحد للراحة، على أن نعود لحصة تدريبية صغيرة يوم الاثنين، ثم الثلاثاء حصة تدريبية حقيقية، والأربعاء سنلعب المباراة".

وتابع "أما الآن فسنلعب الأحد، وسنخصص الاثنين للراحة، والثلاثاء سنخوض تدريبات عادية.. أنت عادة تتدرب في ملعب المباراة، وبالتالي فالخيارات أمامك محدودة".

وأوضح "يعتقد الناس أننا نقدم الأعذار، نحن لا نفعل".

ويعتقد المدرب الألماني أن "مطالب التلفزيون" تكون وراء "الجدول الغريب" لمباريات البريميرليغ.

يشار إلى أنه بعد مباراة بايرن ميونيخ بـ72 ساعة مرة أخرى، سيلعب أبناء يورغن كلوب لقاء مهما أمام فولهام في الأسبوع الـ31 من الدوري المحلي.

وانتهت مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ذهابا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي، ويستضيف العملاق البافاري لقاء العودة على ملعبه.