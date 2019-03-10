وقال موقع أخبار المشاهير "تي أم زد" نقلا عن الشرطة في هيوستن بولاية تكساس، السبت أن الأجهزة الأمنية تنتظر نتائج التشريح لمعرفة سبب وفاة الملاكمة فريدا، البالغة من العمر 42 عاما.

وقالت الشرطة إنها لن تكشف عن أي معلومات بانتظار نتائج التشريح والتحقيقات، وأنها لا ترغب في طرح توقعات بشأن حالة الوفاة الغامضة لابنة جورج فورمان.

وكانت فريدا، التي تعيش مع زوجها وابنتها، قد بدأت الملاكمة في وزن الوسط عام 2001، وحققت 5 انتصارات متتالية، 3 منها بالضربة القاضية، قبل أن تخسر في العام التالي، بحسب صحيفة ميل أونلاين البريطانية.

وأعلنت اعتزالها بعد الخسارة، تحت ضغط من والدها الملاكم جورج فورمان، الذي كانت قد خسر اللقاء الشهير أمام الملاكم محمد علي في كينشاسا في زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) عام 1974.

وكتبت فريدا على حسابها في تويتر إنها "إلى جانب كوني أحظى بحب أسرتي وأم جيدة وزوجة وصديقة، فإنني أتطلع إلى صنع اختلاف إيجابي في نظام العدالة الجنائية الأميركية".

وكانت فريدا التحقت بجامعة سام هيوستن الحكومية، حيث درست علم "العدالة الجنائية".

وظهرت فريدا في العديد من البرامج والأفلام الوثائقية، ومن بينها "ما وراء المجد" و"10 أمور يجب على المرء أن يختبرها"، وغيرها.