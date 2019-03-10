وأضاف جوردون هايوارد 15 نقطة ليثأر سيلتيكس لخسارته أمام ليكرز في السابع من فبراير، عندما سجل راغون روندو لاعب سيلتيكس السابق رمية الانتصار في الثانية الأخيرة.

وسجل ليبرون جيمس 30 نقطة مع ليكرز، الذي لعب من دون العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة. وخسر ليكرز للمرة الخامسة على التوالي، السابعة في آخر 8 مباريات.

وخسر سيلتيكس أول 4 مباريات بعد استئناف المسابقة عقب مباراة كل النجوم، لكنه فاز بعدها في 4 من آخر خمسة لقاءات بينها 3 انتصارات على التوالي، وتحققت كلها في كاليفورنيا.

وفي رحلته الحالية التي يخوض فيها 4 مباريات على الساحل الغربي، تغلب سيلتيكس على غولدن ستيت وريورز وسكرامنتو كينغز قبل انتصاره على ليكرز.

وسيبقى سيلتيكس في لوس أنجلوس من أجل مواجهته الأخيرة في الرحلة يوم الاثنين، ضد كليبرز.