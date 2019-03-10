وأوضحت "ماركا" أن آخر امتحان لسولاري قد يكون مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستضع فريقه أمام بلد الوليد في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

وتابعت "سولاري قد يقال من منصبه قريبا، وعلى ريال مدريد أن يقرر الصيغة التي سيبحث بها عن القائد الجديد لسفينته".

وذكرت الصحيفة المقربة من النادي الملكي أن البرتغالي مورينيو قد يكون الخيار الأول لإدارة الفريق، في حال رغبت في "خيار الطورائ"، أي التعاقد مع مدرب يقود الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الموسم الحالي، ثم تمديد عقده بعد نهاية الموسم.

وأضافت "أما الخيار الثاني فهو الفرنسي زيدان، الذي لا يريد العودة إلى عالم التدريب قبل حلول الصيف المقبل".

وقال المصدر إن زيدان قد يكون الخيار الأنسب للريال، في حال أراد مسؤولو الفريق التريث والانتظار إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وختم بالقول "هناك خيارات أخرى بالنسبة لخيار نهاية الموسم، مثل يورغن كلوب (ليفربول) وماسيمليانو أليغري (يوفنتوس) وماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)".

ويمر قطار ريال مدريد بفترة كارثية، بعد إقصائه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وفقدان أمله في التتويج بالدوري المحلي، الذي لم تعد رغبته فيه تتجاوز احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.