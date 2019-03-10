وانتزع رايو، الذي خسر الآن آخر 12 مباراة له أمام برشلونة، تقدما مفاجئا خلال الشوط الأول عندما تجاوز راؤول دي توماس، المعار من ريال مدريد، اثنين من المدافعين قبل أن يسدد في المرمى.

ودام التقدم غير المتوقع للفريق القادم من مدريد ربع ساعة فقط على استاد كامب نو، وانتهى عندما سدد ميسي ركلة حرة نحو جيرار بيكي الذي بدا غير مراقب والذي أودع الكرة برأسه في الشباك.

ونال برشلونة ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد تعرض لويس سواريز للعرقلة، ليسددها ميسي ويضع متصدر الترتيب في المقدمة وضمن مهاجم أوروغواي النقاط الثلاث بإنهاء سلس من مسافة قريبة في الدقيقة 82.

وبدأ أرنستو بالبيردي مدرب برشلونة المباراة بدون عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش لكنه دفع رغم ذلك بتشكيلة كاملة من اللاعبين الأساسيين رغم خوضه لإياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون يوم الأربعاء المقبل.

وأعاد الفوز فارق السبع نقاط في الصدارة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد أقرب مطارديه الذي فاز 1-صفر على أرضه أمام ليغانيس.

ويحتل رايو المركز 19 في جدول الترتيب مبتعدا بفارق نقطتين عن الهروب من منطقة الهبوط مع ازدياد الضغوط على المدرب ميشيل.