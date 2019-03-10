ويتقدم سيتي بأربع نقاط على ليفربول الذي يستضيف بيرنلي الأحد، في مباراة لا يمكن لفريق المدرب يورغن كلوب الخطأ فيها.

وأجرى خابي غارسيا مدرب واتفورد 7 تغييرات على تشكيلته، واستبعد تروي ديني وجيرار ديلوفو وأحبط الفريق الزائر بدفاعه المتأخر صاحب الأرض في الشوط الأول.



وبعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وضع سترلينغ سيتي في المقدمة بهدف مثير للجدل ألغاه الحكم بول تيرني في البداية بداعي التسلل، قبل أن يغير قراره بعد نقاش طويل مع مساعده.

وكان هدف ستيرلنغ الثاني واضحا إذ حول تمريرة رياض محرز العرضية بسهولة داخل المرمى من مدى قريب.



وأكمل جناح إنجلترا الثلاثية في الدقيقة 59 مستفيدا من تمريرة ديفيد سيلفا.



وأشرك غارسيا ديني وديلوفو في الدقيقة 66 واحتاج الثنائي إلى17 ثانية لترك بصمته على المباراة إذ مهد ديني كرة بضربة رأس إلى اللاعب الإسباني الذي هز الشباك.