وقبل 4 أيام من استضافة ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، قدم بايرن أداء رائعا، إذ تقدم بهدفين في غضون 3 دقائق عبر سيرج غنابري وروبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

وأضاف خاميس رودريغيز الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم هز توماس مولر، الذي تم استبعاده مع ماتس هوملز وجيروم بواتنغ من المنتخب الألماني الأسبوع الماضي، الشباك بالهدف الرابع.

وأكمل يوشوا كيميش وليفاندوفسكي أهداف الفريق البافاري.

ويملك بايرن 57 نقطة متقدما بفارق الأهداف على دورتموند الذيتغلب 3-1 على شتوتجارت المتعثر.

وسيسافر ليفربول إلى ميونخ لمواجهة العملاق البافاري، الأربعاء، في مواجهة مرتقبة بدوري الأبطال، علما أن مباراة ذهاب دور الـ16 بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبي.