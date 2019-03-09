وكان بيريز قد دخل في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بنتيجة 1-4، التي أطاحت الفريق "الملكي" خارج البطولة.

وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي.

لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.

وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة"، وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا: "ادفع لي ودعني أرحل" عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بينهما.

وقالت الصحيفة الرياضية واسعة الانتشار، إن ريال مدريد سيضطر لدفع مبلغ 25 مليون يورو لفسخ عقد راموس (32 عاما) الذي يربطه بالنادي عقد يمتد لعام 2021.

ويبدو أن "النادي الملكي" لن يستغني عن قائده بسهولة، فبخلاف الكلفة المادية المرتفعة، سيثير القرار استياء جمهور الفريق الذي عانى من موسم "كارثي".

وودع حامل لقب دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الثلاثة الماضية، نسخة العام الجاري من بطولته المفضلة في دور الـ16، كما خسر لقب كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، فيما باتت عودته للمنافسة على الدوري الذي يتصدره الفريق الكتالوني محل شك.