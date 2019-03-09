وتفاجأ قائد نادي رينجرز، جيمس تافيرنيير، عندما توجه لإحضار كرة وتنفيذ رمية تماس، بهجوم مشجع لفريق هايبرينيان عليه، ومحاولته ركلة الكرة من يده، قبل أن يشتبك الاثنان باليدين، ويتبادلان الشتائم، لتتدخل الشرطة بعدها.

واكتشف لاحقا أن مشجع هايبرنيان يبلغ من العمر 21 عاما، وتم القبض عليه من السلطات، وإصدار حظر على اسمه لدخول ملعب هايبرنيان مستقبلا.

وقال مدير النادي المستضيف هايبرنيان بعد الحادثة: "لقد أحرجت الجماهير النادي مجددا هذه الليلة. الأمر غير مقبول بتاتا".

وأضاف: "هذا المشجع سيحرم مدى الحياة. هو في قبضة الشرطة الآن وسيظل هناك لوقت طويل. هذا الشخص وكل من مثله سيشعرون بحجم العواقب التي نستطيع نحن والشرطة الاسكتلندية إيقاعها به".

وتأتي الحادثة بعد أيام من رمي الجماهير لزجاجة مشروب على نجم سيلتك الاسكتلندي تريفور سينكلير، خلال مباراة فريقه أمام هايبرنيان أيضا.

ويتصدر سيلتك الدوري الاسكتلندي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن رينجرز، فيما يحل هايبرنيان في المركز السادس بالدوري.