ووصلت أربعة وفود من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس الجمعة للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية ولتمثيل دولهم في الألعاب العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات في الأيام القليلة المتبقية، علمًا أن البرامج الرئيسة للألعاب (شعلة الأمل والمدن المضيفة) قد انطلقت في رحلتها في جميع أنحاء الإمارات.



وقَدِم كل من وفد المملكة العربية السعودية والكويت ومصر والبحرين إلى دولة الإمارات قبل ستة أيام من انطلاق الألعاب العالمية، تضمنت الرياضيين والمدربين ورؤساء الوفود والكوادر الفنية وطاقم الدعم الطبي الخاص بالفرق والمنتخبات.

ووصل الوفد السعودي الذي يشارك أيضًا بعديد من الرياضات ومنها فئة السيدات التي تعد أول مشاركة للسعودية في تاريخ الألعاب العالمية، إلى العاصمة الإماراتية على متن طائرتين من مطار أبوظبي، علمًا أن الطائرة الأول وصلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي. في حين وصل كل من الوفد المصري والبحريني والكويتي إلى أبوظبي يوم الجمعة من مطار دبي الدولي.



وتتشارك الدولة الأربعة في ثلاث رياضات للألعاب العالمية، إذ تشارك كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت في منافسان كرة السلة والبولينغ وتنس الطاولة.



يشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، ويشهد هذا العام مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمنافسة في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي، ضمن الحدث الأكثر تضامنًا عبر 50 سنة من تاريخ الأولمبياد الخاص.