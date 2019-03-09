وذكر الكاف على موقعه الرسمي أن الحفل سيذاع "لجمهور عالمي يفوق المليار"، مضيفا أن مسؤولين عن الاتحاد الأفريقي واتحاد كرة القدم في مصر التي تستضيف البطولة، عقدوا اجتماعا، الخميس الماضي، "للإسراع من عملية الاستعدادات المكثفة للبطولة الأهم في كرة القدم الأفريقية".

وترأس الاجتماع، الذي عُقد في مقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة والمنسق العام للكاف ومدير عام بطولة كأس أفريقيا معاذ حاجي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، في مصر، بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى.