وقالت المصادر للصحيفة البريطانية، إن تلك التقارير غير صحيحة، وإن غوارديولا لا يملك أي خطط لمغادرة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير لويجي جويلبا، قال في مقابلة مع راديو "CRC" إن مصدراً أخبره بأن "اتفاقا قد تم بين يوفنتوس وغوارديولا" من أجل قيادة الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل خلفا لماسيميليانو أليغري.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة غوارديولا الوحيدة في إيطاليا تعود إلى الوقت الذي كان فيه لاعباً في روما وبريشيا بين 2001 و2003.

وحقق غوارديولا سداسية تاريخية مع برشلونة الإسباني، وهو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه أي ناد آخر في الدوريات الأوروبيات الكبرى حتى الآن، كما فاز مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني بالدوري لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يفوز مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ في العام المنصرم.

ويسعى "فيلسوف الكرة"، كما يلقب، إلى قيادة مانشستر سيتي لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وينافس في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن توج بكأس الرابطة إثر فوزه على تشلسي في المباراة النهائية.