ويتيح التطبيق الجديد والمتطور للمستخدمين الاطلاع على كافة المستجدات عن الألعاب من خلال أجهزتهم الذكية بشكل آلي.

ويمكن لمستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و"و"IOS"" تحميل التطبيق الذي أصبح متوفرًا على متجري "google play" و "App store".

وسيطّلع المستخدمون على نتائج المنافسات التي تشهدها 24 رياضة، بفضل الجدول الشامل والمحدث الذي يتضمنه التطبيق، حيث سيتمكنون من مشاهدة النتائج الفورية والأرقام المسجلة في أكثر من 3 آلاف تتويج، إضافة إلى تفاصيل عن الأنشطة غير الرياضية ومنها مهرجان الأولمبياد الخاص على سبيل المثال.

ومع مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة خلال المنافسات، فإن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 سيشكل الحدث الإنساني والرياضي الأضخم لهذا العام.

ويتضمن التطبيق الكثير من المزايا المبتكرة والتي تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة المستجدات والأخبار خلال المنافسات.

كما يقدم التطبيق لمستخدميه أيضًا معلومات حول مواعيد وصول الحافلات للتنقل بين المواقع، وجدول برنامج المدن المضيفة.

وتتوفر أيضًا من خلال التطبيق معلومات عن كل من الرياضيين والفرق والألعاب، إضافة إلى نتائج كل المنافسات التي يشهدها الحدث. كما أنه ضروري أيضًا بالنسبة لأكثر من 20 ألف متطوع من أجل الاطلاع على جدول مناوباتهم والمهام الملقاة على عاتقهم.

ويتضمن التطبيق أيضًا المزيد من المعلومات عن الأولمبياد الخاص، وأفضل الوجهات السياحية للزيارة في كل من أبوظبي ودبي.